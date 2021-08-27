Baş Belası canlı izle! ATV Baş Belası 11. yeni bölüm canlı izle! Baş Belası yeni bölümde neler olacak? Dokuzuncu bölüm canlı izle!

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BAŞ BELASI 11. BÖLÜM 2.FRAGMANI İZLE!

BAŞ BELASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Baş Belası Cuma günü bugün yeni bölümü ile saat 20:00 'da ATV ekranlarında.

BAŞ BELASI 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı Cuma günü yayınlanacak olan bölümün sonunda çıkacaktır. Takipte kalabilirsiniz.

BAŞ BELASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İpek ve Şahin, Şebeke'yle ilgili buldukları yeni ipucunun peşinden giderken kendilerini bir olay mahallinin ortasında bulur. Olayın Şebeke'nin cinayeti olduğundan emin olan ikili vakayı hızlıca kapatır. Şahin ve İpek sık sık emniyetten ayrılarak kendi araştırmalarına devam ederken onların bu birlikteliği dikkat çeker. Şahin, İpek'le terapiye başladıklarını söyleyince Yener, İpek'ten rapor talep eder.

İpek ve Şahin çalışmalarına gece gündüz demeden gizlice devam eder. İpek'in evinde çalışan ikili evdekilere yakalanmamak için uğraş verir. Ortak amaçları ve geçirdikleri zaman onları birbirine daha da yakınlaştırırken Peri bu yakınlaşmadan rahatsızdır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

İpek'in evini dinleyen Simge, Şebeke hakkında tanıklık yapacak bir kadına ulaşan İpek ve Şahin'in artık öldürülmesine karar verir. Simge'nin bu kararı ikilinin hayatlarını tehlikeye sokar.

BAŞ BELASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Şahin hayatının tehlikede olduğunu düşündüğü İpek'e ulaşmak için hızla evine gider ancak eve vardığında şok edici bir durumla karşılaşır. Tutuklanan Simge, Şahin'in yıllardır peşinde olduğu 'Şebeke'nin başındaki isme ulaşmak için önemli bir anahtardır. Simge'yi konuşturmak ise hiç kolay olmayacaktır.

Simge, İpek ve Şahin'i köşeye sıkıştıracak büyük bir koz elde eder. Şahin ve İpek, Simge'yi nezarethaneden kaçırmak zorunda kalır. Bu hamleleri ikiliyi şaşırtıcı bir sonuca ulaştıracaktır.

Diğer taraftan Nazlı, kanalına gençleri de çekebilmek için Sıla'dan yardım ister. Sıla'nın verdiği fikirle kadınların gözünden erkeklerin negatif özellikleri anlatan bir video çekmeye karar verir. Farklı yaş ve meslek gruplarından konuklar çağırır. Nazlı'nın sürpriz konukları ortalığı karıştırır.

BAŞ BELASI KONUSU NE?

Baş Belası, kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor. İpek'in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı onu cinayet büro baş komiseri Şahin Kara'yla sık sık karşı karşıya getirecek. "Baş Belası" birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikayeleri...

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Yapım: ARC Film

Yapımcı: Fatih Enes Ömeroğlu

Yönetmen: Murat Onbul

Senaryo: Gülsev Karagöz, Zafer Özer Çetinel, Ahmet Orçun Okşar, Ramazan Demirli

Oyuncular: İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir, Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk, Barış Yalçın, Eyüp Mert İlkıs

BAŞ BELASI 11. BÖLÜM FRAGMAN İZLE!