Baş Belası bitti mi, final mi yaptı, neden yok? 8 Ağustos Baş Belası dizisi neden yayınlanmadı? Dizi yayın günü mü değişti?

Ekranların sevilen dizisi Baş Belası bugün yayınlanmadı. Bunun ardından izleyiciler Baş Belası bitti mi, final mi yaptı, yayınlanmayacak mı merak etti. ATV'nin sevilen dizisi Baş Belası yayın günü değişti. Bundan dolayı bugün yeni bölümü ekranlara gelmedi. Detaylar haberimizde...

Ekranların sevilen dizisi Baş Belası bugün ATV'de yeni bölümü ile yayımlanması bekleniyordu. Fakat ATV yayın akışında dizi yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Baş Belası neden yok, niye yok, bitti mi? Baş Belası yeni bölümleri hangi gün? Baş Belası dizisi günü mü değişti? merak etti. Peki, Baş Belası bitti mi, final mi yaptı, neden yok? 8 Ağustos Baş Belası dizisi neden yayınlanmadı? Dizi yayın günü mü değişti?

BAŞ BELASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Baş Belası her hafta Cuma günü saat 20:00 'da ATV'de yayınlanıyor. Dizi önceden Pazar günleri yayınlanıyordu. Fakat günü değiştiği için yeni bölümleri Cuma yayınlanacaktır.

BAŞ BELASI GÜN MÜ DEĞİŞTİ?

Dizinin günü Cuma'ya alındı.

Twitter resmi hesaptan yapılan açıklama şöyle:

"YENİ GÜNÜNDE YENİ BÖLÜMÜYLE Baş Belası 8. Bölüm Fragmanı Yeni bölüm 6 Ağustos Cuma 20.00'de"

Buna göre sevilen dizisi Baş Belası yeni günü Cuma günü oldu.

BAŞ BELASI NEDEN YOK, BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Hayır dizi final yapmadı. Dizinin sadece günü değişti. Dediğimiz gibi dizi normalde her Pazar yayınlanıyordu fakat yapılan açıklamayla dizinin yeni günü Cuma günü oldu. Bundan böyle dizi her hafta Cuma günleri ATV ekranlarında yayınlanacaktır. Kısacası dizi bitmedi ve final yapmadı. Kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.

BAŞ BELASI OYUNCU KADROSU

İrem Helvacıoğlu : İpek Gümüşçü :

Seçkin Özdemir : Başkomiser Şahin Kara

Dilara Aksüyek : Nazlı Tüzün

Bülent Düzgünoğlu

Neşe Baykent

Taner Rumeli

Yılmaz Kunt

Buçe Buse Kahraman : Nermin Kuşçu

Ali Mert Yavuzcan

Ergül Miray Şahin

Özgür Cem Tuğluk

Eyüp Mert İlkıs

BAŞ BELASI KONUSU NEDİR?

Kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor. İpek'in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı onu cinayet bürö baş komiseri Şahin Kara'yla sık sık karşı karşıya getirecek. 'Baş Belası' birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikâyeleri...