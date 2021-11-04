Bartın Valisi Güner, mahalle sakinlerini dinledi

BARTIN (AA) - Bartın Valisi Sinan Güner, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Güner, Okulak, Çaydüzü, Gürgenpınarı, Karaköy, Orduyeri ve Çaydüzü Mahallesi muhtarları, ihtiyar heyeti ile mahalle sakinlerini Millet Konağı'nda ayrı ayrı programlarla ağırladı.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen talepleri dinleyen Güner, valilik olarak ilgili kurumlarla iş birliği halinde, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, yaşam kalitelerini yükseltecek çalışmalar içerisinde olunacağını bildirdi.

İlgili kurum müdürlerine vatandaşların sorunlarının titizlikle takip edilerek taleplerinin karşılanması konusunda talimat veren Güner, isteklerin imkanlar dahilinde çözüme kavuşturulacağını aktardı.

Programlarda İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Balık, Özel Kalem Müdürü Eda Altuğ ile İdare ve Denetim Müdürü Ali Taşçı da hazır bulundu.