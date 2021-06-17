Bartın Üniversitesi Rektörü Üniversitemizi Ziyaret Etti

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı makamında ziyaret etti.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Rektörümüz, her iki üniversitenin de ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında öncelikle bulundukları bölge olmak üzere ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine önemli katkı sağladıklarını dile getirdi.

Rektör Uzun ise misafirperverliği dolayısıyla Rektörümüze teşekkür ederek, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi' kapsamında Bartın Üniversitesinin 'Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları', Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin ise 'Çay' alanında tüm bileşenleriyle çalışmalar yaparak, geleceğe katkı sağladıklarını ifade etti.

Görüşmede, ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında tecrübe paylaşımının önemine değinildi ve iki üniversite arasındaki iş birliği olanakları değerlendirilerek fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşme, karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.

Rektör Uzun daha sonra Rektörümüz ile birlikte Üniversitemizi gezdi ve ziyaret sona erdi.

RTEÜ BASIN

Kaynak: Habermetre