Bartın Üniversitesi akademik kurul toplantıları gerçekleştirildi

18.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:54

Bartın Üniversitesi bünyesinde yer alan 9 fakülte, bir yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 3 enstitüde akademik kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 613 akademik insan kaynağı bulunan üniversitede gerçekleştirilen 16 ayrı akademik kurul toplantısında 'Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' alanındaki ihtisaslaşma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bartın Üniversitesi ailesinin, Yükseköğretim Kurulu tarafından tevdi edilen ihtisaslaşma alanıyla ilgili 2 yıldır sürdürülen çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirten Uzun, bölgede gelişebilecek muhtemel sektörler arasında yer alan 'Lojistik Köy', 'Lojistik için Yazılım' ve 'Akıllı Sistemler' üzerine alanında yetkin akademik kadrolarıyla verimli çalışmalar ortaya koymaya devam edeceklerini söyledi.

Nitelikli araştırma ve projelerle yeni bilgiler üretme, gelecek nesilleri rekabet gücü yüksek, donanımlı bireyler olarak yetiştirme hedefinde olduklarını anlatan Uzun, şöyle konuştu:

"Bu noktada gençlerimizi çağımızın şartlarına uygun bir şekilde hazırlamak, onların edindiği bilgilerin dışında tecrübelerini de arttıracak bir noktaya ulaştırmak için teşvik etmeye devam ediyoruz. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda yer almaları, teknoloji üreten bir ülke hedefine katkı sunmalarını istiyoruz. Bizim en büyük gücümüz mezunlarımız. Kendileriyle irtibatı koparmıyoruz. Bartın Üniversitesi personeli, öğrencileri ve mezunlarıyla büyük bir ailedir. Bu noktada kurduğumuz 'Mezun Bilgi Sistemi' ile öğrencilerimizi mezun olduktan sonra da takip ediyor, iş hayatlarında da yanlarında olmaya çalışıyoruz. Uzun soluklu çalışmalar sonucunda iç ve dış paydaşlarımızın görüşlerini alarak 'Bartın Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı ile ortaya koyduğumuz hedefleri adım adım gerçekleştirerek, kalite yolculuğumuza devam ediyoruz. Yeni YÖK felsefesiyle birlikte ortaya konulan vizyon çerçevesinde ülkemizin gelişim stratejileri doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürüyor ve bölgemizle iş birliği içinde önemli işler başarmaya devam ediyoruz."

Toplantılarda, 'Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' ihtisaslaşma alanı başta olmak üzere devam eden çalışmalar ve 'Bartın Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı' ile birlikte belirlenen hedeflere yönelik yapılabilecek çalışmalar paylaşıldı.

Kaynak: AA