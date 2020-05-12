BARTIN Sedanur ağlayarak babası için yardım istedi Sedanur ağlayarak babası için yardım istediBARTIN'ın Hasankadı Beldesinde yaşayan Sedanur Dikyol (10), babasının 2 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirterek, gözyaşları içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardımcı olunmasını istedi.

Sedanur ağlayarak babası için yardım istedi

BARTIN'ın Hasankadı Beldesinde yaşayan Sedanur Dikyol (10), babasının 2 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirterek, gözyaşları içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardımcı olunmasını istedi.

Hasankadı Beldesinde yaşayan Mustafa Dikyol (43), 2 ay önce motor nöron tanısıyla sevk edildiği Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımda tedavi altına alındı. 19 Nisan'da ameliyat olduğu öğrenilen Mustafa Dikyol'un hastanedeki tedavisi sürüyor. Hasankadı Beldesinde yaşayan Mustafa Dikyol'un kızı Sedanur Dikyol ise bir video çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

Sedanur Dikyol videoda, "Sayın Cumhurbaşkanım. Sizi hep haberlerde görüyorum, başkalarına yardım ediyorsunuz. Belki bir umut doğar, lütfen babama yardım edin. Babam Karabük Hastanesinde kas hastası. İki aydan beri onu göremiyorum. Biz üç kardeşiz, onu çok özlüyoruz. Lütfen bize yardım edin. Çok özlüyoruz." diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: DHA