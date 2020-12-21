Bartın Irmağı'nda akıntıya karşı yüzen yavru balıklar ilgi uyandırdı
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Bartın Irmağı'nda akıntıya karşı yüzen yavru balıklar ilgi uyandırdı

21.12.2020 11:55 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:58
Bartın Irmağı'nda akıntıya karşı yüzen yavru balıklar ilgi uyandırdı

Bartın Irmağı'nda, yumurtadan çıkan ve ırmağın sığ bölgelerinde akıntıya karşı yüzen yavru balıklar ilgi çekiyor.

Bartın Irmağı'nda, yumurtadan çıkan ve ırmağın sığ bölgelerinde akıntıya karşı yüzen yavru balıklar ilgi çekiyor.

Irmağın Asma Köprü mevkisinde, boyları 50 santimetreye, ağırlığı 1 kilograma ulaşan tatlı su kefallerinin ırmak yatağına bıraktığı yumurtalardan çıkan 6-7 santimetre uzunluğundaki yavru balıklar, sığ bölgelerde yoğunluk oluşturdu.

Zaman zaman ırmakta karabataklardan kaçmaya çalıştıkları da görülen ve sürü halinde akıntıya karşı yüzen yavru balıklar, ilgi gördü.

Suyun yüzeyinde parlak renkleriyle dikkati çeken balıkları gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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