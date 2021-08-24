Bartın İl Jandarma Komutanlığına J. Kd. Alb. Ersin Aslan atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Bartın İl Jandarma Komutanlığına J.Kd.Alb.Ersin Aslan atandıBugün yayımlanan Resmi Gazete kararnamesiyle Kilis İl Jandarma Komutanı olarak görevli J. Kd. Alb.