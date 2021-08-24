Bartın İl Jandarma Komutanlığına J. Kd. Alb. Ersin Aslan atandı
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Bartın İl Jandarma Komutanlığına J. Kd. Alb. Ersin Aslan atandı

Bartın İl Jandarma Komutanlığına J. Kd. Alb. Ersin Aslan atandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Bartın İl Jandarma Komutanlığına J.Kd.Alb.Ersin Aslan atandıBugün yayımlanan Resmi Gazete kararnamesiyle Kilis İl Jandarma Komutanı olarak görevli J. Kd. Alb.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Bartın İl Jandarma Komutanlığına J.Kd.Alb.Ersin Aslan atandı

Bugün yayımlanan Resmi Gazete kararnamesiyle Kilis İl Jandarma Komutanı olarak görevli J. Kd. Alb. Ersin Aslan Bartın İl Jandarma Komutanı olarak atandı.

Bartın İl Jandarma Komutanı Alb. Fahri Semiz ise Jandarma Genel Komutanlığı Destek Kıtalar Grup Komutanı olarak atandı.

Bartın İl Jandarma Komutanlığına J.Kd.Alb.Ersin Aslan'ın önümüzdeki günlerde göreve başlaması bekleniyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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