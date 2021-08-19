Bartın'da selde çöken kara yolunun 200 metrelik bölümü onarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bartın'da selde çöken kara yolunun 200 metrelik bölümü onarıldı

Bartın'da selde çöken kara yolunun 200 metrelik bölümü onarıldı
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

BARTIN'ın Ulus ilçesindeki sel felaketinde çöken Karabük yolunun 200 metrelik kısmı, onarım çalışması sonrası ulaşıma yeniden açıldı.

BARTIN'ın Ulus ilçesindeki sel felaketinde çöken Karabük yolunun 200 metrelik kısmı, onarım çalışması sonrası ulaşıma yeniden açıldı.

Bartın- Karabük yolunun Yenihan mevkisindeki 200 metrelik bölümü, sel felaketinde çöktü. Ekipler, sel sularının kullanılamaz hale getirdiği yolda onarım çalışması başlattı. Kapatılan yolda bu sabah ekiplerin yaptığı dolgu- menfez çalışmasından sonra 200 metrelik bölüm, yeniden ulaşıma açıldı. Yolun yeni hali, havadan dronla görüntülendi.


Bartın'da selde çöken kara yolunun 200 metrelik bölümü onarıldı
Bartın'da selde çöken kara yolunun 200 metrelik bölümü onarıldı
Bartın'da selde çöken kara yolunun 200 metrelik bölümü onarıldı
Bartın'da selde çöken kara yolunun 200 metrelik bölümü onarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (4)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)
Son dakika haberi! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 78'e yükseldi
Son dakika haberi! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 78'e yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Berkay Ece Üner Düm Tek Tek Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Mustafa Er Lionel Messi Alex Teixeira Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bartın'da selde çöken kara yolunun 200 metrelik bölümü onarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 11:54:41. #1.16#

title