Bartın'da Secim Kurulu Başkanı ile Milletvekili Arasında İlginç Diyalog

Bartın'da secim kurulu başkanı ile milletvekili arasında ilginç diyalog

Seçim Kurulu Başkanı: 'Babamın adı Hıdır elimden gelen budur'

Bartın'da oyların sayımı tamamlandı

1562 geçersiz oyun 76'sı geçerli sayıldı

40 oy AK Parti'ye, 20 oyda MHP'ye yazıldı

BARTIN - Bartın'da AK Parti ile MHP'nin yaptığı itirazın ardından oyların sayımı sırasında seçim kurulunda ilginç tartışma yaşandı. Merkez İlçe Seçim Kurulu'nun AK Parti'nin tüm oyların sayılması yönündeki itirazına geçersiz oyları sayarak yanıt veren Merkez İlçe seçim Kurulu Başkanının, 'Babamın adı Hıdır elimden gelen budur' sözleri diğer partililerin alkışlarına neden oldu.

Bartın'da AK Parti ve MHP'nin belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği için oyların yeniden sayılması ile ilgili süreç tamamlandı. Merkez İlçe Seçim Kurulu partilerin bütün oyların yeniden sayılması dilekçesine istinaden 154 sandıktaki 1562 geçersiz oyu yeniden saydı. Yapılan sayımda 76 oy geçerli sayıldı. Geçerli oyların 40 tanesi AK Parti'ye, 20 tanesi MHP'ye, 11 tanesi CHP'ye, 3 tanesi bağımsız adaya ve 2 tanesi de Saadet Partisi'ne yazıldı. Geçerli oylarla birlikte MHP'nin Bartın'da 14 bin 24 oyu, 14 bin 44'e, AK Parti'nin oyu ise 13 bin 855'ten 13 bin 895'e yükseldi.

Sayımın ardından Merkez İlçe Başkanı Hakim Orhan Ayaz'ın sayımı tamamladıklarını açıklamasının ardından söz alan AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "Dilekçemizdeki gerekçeler karşılanmamıştır. Çünkü 1562 oyun 74'ü geçerli hale gelmiştir. Dolayısıyla torbalardaki 39 bin oyun buna göre değerlendirilmesi lazım. Siz şu anda karar almadan sandık sayamazsınız. Önce karar alacaktınız" dedi.

Milletvekili Tunç, Hakim Ayaz'ın kesin olmayan sonuçlara göre seçimleri MHP'nin adayı Cemal Akın'ın kazandığını söylemesine de tepki göstererek, "Siz burada kesin sonuç açıklayamazsınız" diye konuştu.

Yaşanan gergin ortamda Hakim Ayaz'ın 'Babamın adı Hıdır elimden gelen budur' sözüne de tepki gösteren Milletvekili Tunç, "Ne demek elimden gelen budur. Dilekçemizdeki taleplerin karşılanması gerekirdi. Bize verilen ıslak imzalı tutanakların sizdekilerle çeliştiğini göreceksiniz. Dolayısıyla torbaların içindeki 39 bin oy sayıldığında seçmen iradesinin nasıl şekillendiğini göreceğiz. 74 oyun nasıl çalındığını bugün tespit ettik. Hepsinin tek tek sayıldığında ne kadar oyumuzun çalındığını da herkes görecek" şeklinde konuştu.

Tartışmaların ardından karar değişmeyince AK Parti heyeti seçim kurulundan ayrıldı.

Sayımın ardından kendisini dışarıda bekleyen kalabalığa seslenen MHP'li Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın da, "149 oy farkla 14 bin 44 oy alarak ilçe seçim kurulunun kararına göre kazandığımız tescillendi. Bundan sonra İl Seçim Kurulu var, Yüksek Seçim Kurulu var. Herkes kendi kanuni hakkını kullanacaktır. Ama biz Allah'ın izni ile bu seçimi aldık" dedi.

Kaynak: İHA