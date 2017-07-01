Bartın'da iki otomobil çarpıştı: baba ve oğlu öldü (2)



BABA VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ



Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morgundan alınan baba Yüksel Asar ile oğlu Tufan Asar, Kozcağız Beldesi'ne bağlı Değirmenci Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edilerek helallik alındı. Daha sonra omuzlara alınan baba ile oğlunun cenazeleri camiye götürüldü. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından baba ile oğlu yan yana toprağa verildi. Hayati tehlikesi süren Hatice Asar ise Düzce'deki hastaneye sevk edildi.