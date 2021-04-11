BARTIN'DA HEYELAN; KAYALAR YOLA DÜŞTÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BARTIN'DA HEYELAN; KAYALAR YOLA DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BARTIN'ın Hasankadı Beldesi yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle kayalar yola düştü.

BARTIN'ın Hasankadı Beldesi yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle kayalar yola düştü. Belediye ekiplerinin temizleme çalışmasının ardından yol, ulaşıma açıldı.

Bartın Hasankadı Beldesi yolunda heyelan meydana geldi. Yokuşta bulunan kayalar yola düştü. Sürücülerin haber vermesi üzerine belediye ekipleri iş makinesi ile yoldan kayaları kaldırdı. Yol yeniden trafiğe açıldı. Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, yağmurun devam ettiğini belirterek, yol güzergahında heyelan tehlikesinin devam ettiğini söyleyip, sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.

BARTIN'DA HEYELAN; KAYALAR YOLA DÜŞTÜ
BARTIN'DA HEYELAN; KAYALAR YOLA DÜŞTÜ
BARTIN'DA HEYELAN; KAYALAR YOLA DÜŞTÜ
BARTIN'DA HEYELAN; KAYALAR YOLA DÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Ece Erken Burak Deniz Murat Yıldırım
Spor Muslera Ryan Babel Necip Uysal Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BARTIN'DA HEYELAN; KAYALAR YOLA DÜŞTÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 17:48:01. #1.14#
title