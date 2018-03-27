Bartın'da Fetö/pdy Soruşturması

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürülen eski öğretmen Necdet Ürkmez hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edildiği öğrenilen Ürkmez, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkartılan şüpheli tutuklandı.