Bartın'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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Bartın'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Bartın'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bartın'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek başka bir otomobille çarpıştı.

Bartın'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek başka bir otomobille çarpıştı. Kazada bir kişi öldü bir kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Bartın-Zonguldak karayolu Polisevi kavşağında yaşandı. İddiaya göre, Zonguldak'tan Bartın istikametine seyir halindeki Merve T. (22) idaresindeki 16 AJN 197 plakalı Nissan marka aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şenide geçti. Karşı şeritte seyir halindeki Yüksel Üstünsoy (40) idaresindeki 74 BP 096 plakalı Renault marka otomobille çarpıştı. Aracında sıkışan Yüksel Üstünsoy, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarılarak acil sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan Üstünsoy, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer sürücü Merve T. ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kazanın ardından yol bir süre ulaşıma kapatılırken araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - BARTIN

Bartın'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Bartın'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Bartın'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Bartın'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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