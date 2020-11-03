Çocuk parkına depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan Elif'in ismi verilecek
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Çocuk parkına depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan Elif'in ismi verilecek

03.11.2020 10:43 | Son Güncelleme: 03.11.2020 10:54

Bartın'da bir çocuk parkına İzmir'deki depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek adı verilecek.

Bartın'da bir çocuk parkına İzmir'deki depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek adı verilecek.

Kozcağız beldesi Sahil Caddesi'nde 2 ay önce yapımı tamamlanan çocuk parkı, Elif Perinçek adını alacak.

Belediye Başkanı Mustafa Karaman, gazetecilere, İzmir'deki depremin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Depremden 65 saat sonra Elif'in enkazdan çıkarılmasının herkesi duygulandırdığını ifade eden Karaman, "Biz de bundan etkilenerek Elif yavrumuzun ismini çocuk parkımıza vereceğiz. Cuma günü yapacağımız meclis toplantısında kararı alacağız. Hepimizin çocukları, torunları var. Etkilenmemek mümkün değil." diye konuştu.

Doğanlar Apartmanı enkazında kalan anne Seher Dereli Perinçek ile 3 çocuğu depremden bir gün sonra enkazdan çıkarılmış, oğlu Umut Perinçek hayatını kaybetmiş, enkaz altındaki Elif Perinçek'e ulaşmak için çalışmalar hızlandırılmıştı.

Elif'in enkazdan çıkarken arama kurtarma ekibi görevlisinin parmağını tutup hayata sarılması, herkese umut olmuştu.

Çocuk parkına depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan Elif'in ismi verilecek
Çocuk parkına depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan Elif'in ismi verilecek
Çocuk parkına depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan Elif'in ismi verilecek
Çocuk parkına depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan Elif'in ismi verilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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