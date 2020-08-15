Bartın'da ayakkabı fabrikası yandı
Bartın'da ayakkabı fabrikasında çıkan söndürüldü.
15.08.2020 13:20 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:48
Bartın'da ayakkabı fabrikasında çıkan söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Bartın merkeze bağlı Çeştepe köyü mevkisinde bulunan bir ayakkabı fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplere haber verilmesi üzerine Bartın Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürülürken, fabrikada büyük maddi hasar oluştu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN
Kaynak: İHA