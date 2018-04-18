Bartın'da 17'inci Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Bartın'da 17. Muhtarlar Günü Toplantısı Bartın Valisi Nusret Dirim başkanlığında yapıldı.

Bartın Valisi Nusret Dirim, 17. Muhtarlar Günü Toplantısında 16 muhtarla bir araya gelerek istek, şikayet ve önerilerini dinledi.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıda İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış, İl Mahalli İdareler Müdürü Ali Taşcı, DSİ 233. Şube Müdürü İsa Karakaya ve Enerjisa Operasyon Merkezi Müdürü Ali Fuat Aslan hazır bulundu.

Vali Dirim toplantıda, turizm sezonunun gelmesi nedeniyle başıboş hayvanların salınmaması, İl veya İlçe merkezlerine getirilmesinin engellenmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini belirterek, muhtarların sorun, talep ve isteklerinin ilgili kurum tarafından ivedilikle değerlendirilmesi ve muhtarlara yardımcı olunması talimatını verdi. - BARTIN