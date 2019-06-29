BARTIN Barış Akarsu, 40'ıncı doğum gününde mezarı başında anıldı

Barış Akarsu, 40'ıncı doğum gününde mezarı başında anıldı

Bodrum'da 12 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren şarkıcı Barış Akarsu, 40'ıncı doğum gününde Bartın'ın Amasra ilçesinde mezarı başında anıldı.

29 Haziran 2007'de 28'inci doğum gününü kutladığı Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede 4 Temmuz günü yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun sevenleri, şarkıcının heykelinin bulunduğu Amasra Kültür Park'ta bir araya geldi. Kültür parkta bulunan Barış Akarsu heykeline siyah kurdela bağlandı. Annesi Hatice Akarsu ve yaklaşık 30 kişi, Barış Akarsu'nun fotoğraflarını taşıyıp şarkılarını söyleyerek Şehir Mezarlığı'na yürüdü. Barış Akarsu'nun yakınları ve hayranları şarkıcının mezarı başına çiçekler bırakarak dua etti.

Oğlunun mezarı başında dua ederek gözyaşı döken Hatice Akarsu, "Oğlumun vefatının üzerinde 12 yıl geçti ve bugün 40'ıncı yaş günümüz, çok acı bir durum. Ne diyebilirim ki zaten sözün bittiği yerdeyiz. Yüreğim yanıyor, ama bir taraftan da mutlulum, çünkü benim oğlum dünyanın yüreğini kazanmış. Dünya'nın ve Türkiye'nin her yerinden buraya gelenler ve sevenleri var. Allah'ım kimseye evlat acısı vermesin. Ben ona olan sevgiyle büyüyorum. Bütün yüreklere giren yavruma binlerce kez teşekkür ediyorum. Bizleri Barış'ın hayranları ayakta tutuyor. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.