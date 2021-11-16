BARSELONA - Katalan Ulusal Sanat Müzesi - Haberler
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BARSELONA - Katalan Ulusal Sanat Müzesi

AA / Freddy Davies - Haberler | Güncel

Katalan Ulusal Sanat Müzesi'nden detaylar Ziyaretçilerin müzedeki eserleri incelemesi Müzenin terasından şehir manzarası BARSELONA - İspanya'nın Barselona kentindeki meşhur Montjuic Tepesi üzerinde inşa edilen Milli Saray, 1934 yılından beri Katalan Ulusal Sanat Müzesi'ne ev sahipliği yapıyor.

Katalan Ulusal Sanat Müzesi'nden detaylar

Ziyaretçilerin müzedeki eserleri incelemesi

Müzenin terasından şehir manzarası BARSELONA - İspanya'nın Barselona kentindeki meşhur Montjuic Tepesi üzerinde inşa edilen Milli Saray, 1934 yılından beri Katalan Ulusal Sanat Müzesi'ne ev sahipliği yapıyor. Katalanca "Museo Nacional d'Art de Catalunya" olarak bilinen müzede, Romanesk freskler önemli yere sahipken Gotik, Barok ve Rönesans dönemlerine ait geniş sanat koleksiyonları da dikkat çekmektedir.

BARSELONA - Katalan Ulusal Sanat Müzesi

BARSELONA - Katalan Ulusal Sanat Müzesi

BARSELONA - Katalan Ulusal Sanat Müzesi

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