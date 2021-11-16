BARSELONA - Katalan Ulusal Sanat Müzesi
AA / Freddy Davies - Haberler | Güncel
Katalan Ulusal Sanat Müzesi'nden detaylar Ziyaretçilerin müzedeki eserleri incelemesi Müzenin terasından şehir manzarası BARSELONA - İspanya'nın Barselona kentindeki meşhur Montjuic Tepesi üzerinde inşa edilen Milli Saray, 1934 yılından beri Katalan Ulusal Sanat Müzesi'ne ev sahipliği yapıyor.
Katalan Ulusal Sanat Müzesi'nden detaylar
Ziyaretçilerin müzedeki eserleri incelemesi
Müzenin terasından şehir manzarası BARSELONA - İspanya'nın Barselona kentindeki meşhur Montjuic Tepesi üzerinde inşa edilen Milli Saray, 1934 yılından beri Katalan Ulusal Sanat Müzesi'ne ev sahipliği yapıyor. Katalanca "Museo Nacional d'Art de Catalunya" olarak bilinen müzede, Romanesk freskler önemli yere sahipken Gotik, Barok ve Rönesans dönemlerine ait geniş sanat koleksiyonları da dikkat çekmektedir.