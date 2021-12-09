Barselona'daki Kutsal Aile bazilikasının yeni kulesi ışıklandırılarak açıldı - Haberler
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Barselona'daki Kutsal Aile bazilikasının yeni kulesi ışıklandırılarak açıldı

AA / Freddy Davies - Haberler | Güncel

İspanya'nın önde gelen turistik yapıtlarından, Barselona kentindeki Kutsal Aile (Sagrada Familia) bazilikasının 138 metrelik Meryem Ana kulesinin açılışı yapıldı.

İspanya'nın önde gelen turistik yapıtlarından, Barselona kentindeki Kutsal Aile (Sagrada Familia) bazilikasının 138 metrelik Meryem Ana kulesinin açılışı yapıldı.

Katalan mimar Antoni Gaudi'nin önemli eserlerinden biri olup 19. yüzyıldan bu yana inşası devam eden Kutsal Aile'nın, 5,5 tonluk büyük bir yıldızla taçlandırılan Meryem Ana kulesi, açılış dolayısıyla ilk kez ışıklandırıldı.

Barselona Kardinali Joan Josep Omella'nın kutsama töreninin ardından yapılan açılışı, çevrede toplanan binlerce kişinin yanı sıra internet üzerinden 122 ülkeden 450 binden fazla kişi canlı takip etti.

Kulenin tepesine 29 Kasım'da yerleştirilen dev yıldızın Noel Bayramı boyunca her gün 18.00-22.00 saatlerinde ışıklandırılacağı duyuruldu.

İspanya'da Kurtuba Camisi-Katedrali ve El Hamra Sarayı'nın ardından en çok turist çeken tarihi ve kültürel yapı olan Kutsal Aile'nin halen yüzde 25'lik kısmı eksik bulunuyor.

İlk taşın 19 Mart 1882'de konulduğu Kutsal Aile'nin, 150. yılına denk gelecek şekilde, 2032'de tamamlanması öngörülüyor.

Barselona'daki Kutsal Aile bazilikasının yeni kulesi ışıklandırılarak açıldı

Barselona'daki Kutsal Aile bazilikasının yeni kulesi ışıklandırılarak açıldı

Barselona'daki Kutsal Aile bazilikasının yeni kulesi ışıklandırılarak açıldı

AA / Freddy Davies - Son Dakika Haberleri

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