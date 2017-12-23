Baro Başkanı Altun: Avukata Bıçaklı Saldırı Davası Adliye Çay Bahçesinde Görülüyor

BURSA Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun, kentte bir süre önce Adliye Sarayı yakınındaki bürosuna giderken bıçaklı saldırıya uğrayan avukat Ahmet Cem Fırat'la ilgili davayla ilgili, "Dava halihazırda Karayolları'ndan emekli bir teknisyenin uzlaştırma dosyası olarak adliye çay bahçesinde devam ediyor" dedi. Bıçaklı saldırıda yaralanan avukat Fırat ise "Uzlaşma teklifini kabul etmedim, bana saldıranların yargılanıp cezalandırılmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.



Bursa Barosu Başkanı Gürkan, Altun, Kütahya'da bir otelde düzenlenen Ege-Marmara Genişletilmiş Baro Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Toplantıya Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Hüseyin Özbek, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Şakir Uzun, Ekrem Demiröz ve Filiz Saraç ile birlikte 19 baro başkanı katıldı. Bursa Barosu Başkanı Altun, avukatlara yönelik saldırılar ve dayanışma gündeme geldiğinde, baro yönetim kurulları ve avukatların davalarda ortak hareket etmesinin gücünü çok iyi bildiğini söyledi.



"DAVA ÇAY BAHÇESİNDE"



Bursa'da avukatlarla ilgili 3 soruşturma ve 1 dava olduğunu kaydeden Altun, şöyle konuştu:



"Özgür Aksoy'un katili intihar ettiği için dava yok ama soruşturması sürüyor. Başka failler var mıdır, yok mudur araştırılıyor. Avukatlara yönelik bir yaralama, ikisi silahlı tehdit olmak üzere 3 davamız var. İlki Mustafakemalpaşa ilçemizde 15 Şubat'ta görülecek. En son yaralanan Ahmet Cem Fırat'ın davası ise halihazırda Karayolları'ndan emekli bir teknisyenin uzlaştırma dosyası olarak adliye çay bahçesinde devam ediyor. Bu davalarda barolar olarak yüksek katılımla bulunmamız önemli. Davalara olabildiğince fazla sayıda katılıp, baskı unsuru oluşturmalıyız."



"CEZALANDRILMASINI İSTİYORUM"



Yeni çıkan kanunlar çerçevesinde dosyaların önce uzlaştırmacı bilirkişiye gönderildiğini belirten bıçaklı saldırı olayının mağduru avukat Ahmet Cem Fırat ise kendisini bıçaklayanlarla uzlaşmadığını, yaralayanlar hakkında dava açılacağını söyledi. Fırat, "Uzlaştırmacı bilirkişi bana telefonla ulaştı, uzlaşıp uzlaşmayacağımı sordu, ben de olumsuz yanıt verdim. Beni bıçakla yaralayanların yargılanıp cezalandırılmasını istiyorum" dedi. - Bursa