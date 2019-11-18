Baro Başkanı Aktürk, Otlukbeli'de öğrencilerle biraraya geldi

18.11.2019 09:07 | Son Güncelleme: 18.11.2019 09:12

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk ile Avukat Emre Bölükbaşı, Otlukbeli Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Fatih Ortaokulu öğrencileriyle kariyer söyleşi programında bir araya geldi.



Söyleşi programında konuşan Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk, "Pek çok okulda çocuklarımızla buluştuk. Bu sefer çok farklı, memleketimdeyim, çocukluğumun geçtiği yerlerde; sizlere vefa borcum var ve her zaman yanınızda olacağım.



Hakkın savunucusu, halkın sesiyiz bizler; topluma yön veren, mazlumun yanında olan, onurlu ve itibarlı bir mesleğin mensuplarıyız, diyerek sözlerime başlamak istiyorum.



Geçmişi yaşamak ve öğrenci arkadaşlarımla birayaya gelmek benim için çok mutluluk verici, bu günlere gelmemizde okullarımızın katkısı yadsınamaz derece yüksektir. Türk Milletinin yargıdaki temsilcisi avukatlardır. Hak arama özgürlüğünün, savunma hakkının ve hukuk devletinin en temel güvencesi avukattır. Biz avukatız, bir gün herkese gerekiriz biz; hukukun üstünlüğü, adaletin tecellisi için onurlu bir mücadele gerçekleştiriyoruz, iyi ki avukatız. Hukukçu olmak ayrıcalıktır. Gençlerle bu keyifli söyleşi de olmamızı sağlayan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ersoy Şentürk'e, katılımlarından dolayı tüm öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize çok teşekkür ederim." dedi.



Aktürk, programda neden Hukuk Fakültesi tercihi yapmalılar, okulu bitirince iş imkanları, hukukçu olmanın ayrıcalıkları; avukatlık mesleği ve baronun faaliyetleri hakkında bilgiler aktararak öğrencilerin sorularını yanıtladı.



Aktürk, her zaman çocukların yanında olacaklarını ifade ederek, "Aydınlık geleceğimiz için yarınlarımız olan gençlerimizi aydınlatmak en önemli vazifelerimizden birisidir. Eğitime ve sosyal projelere katkılarımız sürecektir. Okulumuzla işbirliği halindeyiz, öğrencilerimiz için neler yapabiliriz, değerlendireceğiz." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA