Baro Başkanı Aktürk: "30 Ağustos; ya istiklal ya izmihlal tercihiyle başbaşa bırakılan bir Milletin; bağımsızlık ve onuru için neleri göze...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Baro Başkanı Aktürk: "30 Ağustos; ya istiklal ya izmihlal tercihiyle başbaşa bırakılan bir Milletin; bağımsızlık ve onuru için neleri göze...

Baro Başkanı Aktürk: '30 Ağustos; ya istiklal ya izmihlal tercihiyle başbaşa bırakılan bir Milletin; bağımsızlık ve onuru için neleri göze...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "30 Ağustos; ya istiklal ya izmihlal tercihiyle başbaşa bırakılan bir Milletin; bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin en açık ispatıdır" dedi.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "30 Ağustos; ya istiklal ya izmihlal tercihiyle başbaşa bırakılan bir Milletin; bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin en açık ispatıdır" dedi.

Aktürk, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan milyonlarca vatandaşımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Anadolu'nun vatanımız olarak yeniden tescili olan büyük zaferin 99. yıl dönümünü, büyük bir gurur ve heyecanla kutlayacağız. 1919'da zor şartlar ve yokluklar içerisinde yakılan istiklal meşalesi, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zaferle taçlanmıştır.

30 Ağustos; ya istiklal ya izmihlal tercihiyle başbaşa bırakılan bir Milletin; bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin en açık ispatıdır. 30 Ağustos 1922'de Türk Milleti; vatanını, bayrağını canı pahasına koruyacağını, bağımsızlığını hiçbir şekilde terk etmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bundan 99 yıl önce Dumlupınar'da Şehitlerimizin destansı mücadeleleri ve mübarek kanlarıyla tescil edilen iradeye bugün de sahibiz. Ülkemizi bu kutlu yürüyüşünden alıkoymak isteyen terör örgütlerinin hain saldırılarına aldırmadan, ihanet çetelerini bozguna uğratarak, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde istikbal mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bunun için ihtiyacımız olan tek şey; iç ve dış tüm düşmanların karşısına tek vücut olarak çıkmaktır. Türkiye Cumhuriyeti'ni darbe teşebbüsleriyle, ekonomik manipülasyonlarla, terörle zayıf düşürmeye çalışan güç odakları emellerine asla ulaşamayacak; Millet, devlet kenetlenmesi karşısında hezimete uğrayacaklardır. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarını minnetle yad ediyor, tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hamid Karzai Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Demet Akalın Mahsun Kırmızıgül Didem Arslan Yılmaz
Spor Erol Bulut Arda Güler Arda Turan Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Baro Başkanı Aktürk: "30 Ağustos; ya istiklal ya izmihlal tercihiyle başbaşa bırakılan bir Milletin; bağımsızlık ve onuru için neleri göze... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 09:40:32. #1.16#

title