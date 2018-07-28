Barkın Bayoğlu, Mezarı Başında Anıldı
- Motosikletlilerden detaylar Mezarda dualar edilmesi ve Kur'an-ı Kerim okunması Baba Remzi Bayoğlu Bayoğlu'nun yakın arkadaşlarından Gökhan Ere Barkın Bayoğlu, mezarı başında anıldıİSTANBUL (AA) – "Altın elbiseli adam" lakaplı motosiklet sürücüsü Barkın Bayoğlu, Çengelköy Mezarlığı'ndaki...
- Motosikletlilerden detaylar
Mezarda dualar edilmesi ve Kur'an-ı Kerim okunması
Baba Remzi Bayoğlu
Bayoğlu'nun yakın arkadaşlarından Gökhan Ere Barkın Bayoğlu, mezarı başında anıldı
İSTANBUL (AA) – "Altın elbiseli adam" lakaplı motosiklet sürücüsü Barkın Bayoğlu, Çengelköy Mezarlığı'ndaki kabri başında arkadaşları ve ailesinin katılımıyla anıldı.
Beşiktaş Fulya'da toplanan çok sayıda motosiklet sürücüsü buradan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanarak Çengelköy Mezarlığına geldi.
Anma töreni sırasında baba Remzi Bayoğlu'nun oldukça üzgün olduğu görülürken, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Bayoğlu için dua edildi.