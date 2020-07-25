Barkın Bayoğlu kimdir? Altın Elbiseli Adam Barkın Bayoğlu nereli, ne zaman öldü? Altın Elbiseli Adam olarak tanınan Barkın Bayoğlu, motosiklet sporcusu olarak Youtube'da hazırladığı videolarla popüler oldu. Eğitimine İngiltere'de devam etti, Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde eğitim gördü. Altın Elbiseli Adam Barkın Bayoğlu kimdir?

Barkın Bayoğlu, motosiklet kullanıcıları için çeşitli tanıtım videoları çekiyordu. Tutkusu olan motosiklet ile 25 Temmuz 2017 tarihinde geçirdiği trafik kazası nedeniyle yaşamını yitirdi. Barkın Bayoğlu nereli?

BARKIN BAYOĞLU KİMDİR?

Bayoğlu, 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk YouTuber ve motosiklet sporcusu olarak adını duyuran Barkın Bayoğlu, İstanbul'da başladığı ilkokula, ailesinin göç etmesi nedeniyle İngiltere'de sürdürdü. Belçika'da siyasal bilimler okuyan sporcu, Türkiye'ye döndüğünde Bilgi Üniversitesi Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü tamamladı.

Motosiklet sürüş videoları ilgi görünce Showmax'te Piston adlı program ile izleyici karşısına çıkmaya başladı. 10 bölümün ardından Skytürk'te Altın Elbiseli Adam programını hazırladı. Bu televizyon programından sonra, 2010 yılında motosiklet ile ilgili "Altın Elbiseli Adam" adında bir YouTube kanalı açtı. Youtube kanalında farklı motosiklet markaları ve modellerini inceledi. Ayrıca motor sporları, ekipmanları ve sürüş teknikleri hakkında bilgiler verdi. Videoları 110 milyondan fazla izlenme almıştır.

Barkın Bayoğlu, 25 Temmuz 2017'de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çıkışında geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti ve Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi. Soruştuma sonucunda açıklanan kaza raporuna göre kusurlu olmadığı belirlendi.