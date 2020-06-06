Bariyerlere ve önündeki araca çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı
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Bariyerlere ve önündeki araca çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde önündeki araca çarparak takla atan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

06.06.2020 03:22 | Son Güncelleme: 06.06.2020 03:27

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde önündeki araca çarparak takla atan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu üzerinden Ankara istikametine seyreden İbrahim Yılmaz (32) idaresindeki 34 CVJ 389 plakalı otomobil, araç yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan önündeki araca çarpmamak için manevra yaparken refüjdeki bariyerlere ve önündeki Orhan Yalçın yönetimindeki 34 AUC 03 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra takla attı.

Kazada takla atan otomobilin sürücüsü ile otomobilde bulunan Gül (56) ve Levent Yılmaz (34), Nuran Yıldız (31) ile Sıla Kaya (13) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesinin Köroğlu Ünitesi ile İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle tek şeride düşen otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Ulaşım, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bariyerlere ve önündeki araca çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı

Kaynak: AA

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