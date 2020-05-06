Barış Saylak, Ören Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde bir dizi ziyaretlerde bulundu. İl Müdürü Saylak, ayrıca arazilerin daha etkin sulanabilmesi amacıyla elektronik sistemle tesviyesi yapılan araziyi de yerinde inceledi.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Ören Mahalle Muhtarı Bekir Keser'e ait portakal bahçesinde Valencia cinsi yazlık portakal hasadı yaptı. Mahalle sakinlerinden Akın Atıcı'nın kendi imkanları ile kurduğu ve hayvan başına süt veriminin günlük 40 litrenin üzerinde olduğu, üretimini iyi bir şekilde yöneterek üstün ırk elde ettiği Büyükbaş İşletmesini ziyaret etti.

Pandeminin yayılmasını önlemek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke genelinde aldığı tedbirler kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekmek dağıtımı yapan seyyar fırıncıları denetleyen İl Müdürü Barış Saylak bununla da yetinmedi, fırıncılar ile birlikte sokak sokak Ören Mahallesi'nde vatandaşlara ekmek dağıttı. - MUĞLA

Kaynak: İHA