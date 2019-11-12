Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atanan Barış Saylak kimdir?

12.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:12

Barış Saylak kaç yaşında, nereli? CHP'den belediye başkan adayı iken 2018 yılında partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçen ve AK Parti'den Muğla ili Milas ilçesi belediye başkan adayı olan Barış Saylak, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı. Barış Saylak biyografisi, hayatı…

BARIŞ SAYLAK KİMDİR?

Saylak, 1967 yılında Milas'ın Meşelik köyünde dünyaya geldi. İlkokulu Meşelik köyünde, ortaokul ve liseyi Milas'ta okudu. 1984 yılında Ankara Üniversitesi Veterinerlik fakültesinde eğitime başladı ve 1989 yılında mezun oldu.

26 Şubat 1990 tarihinde başladığı ve 20 Ekim 2013'e kadar sürdürdüğü Milas Belediyesinde Veteriner Hekimlik göreviyle birlikte 2 yıl başkan yardımcılığı, 14 yıl encümen üyeliği, 3 yıl nikah memurluğu yaptı. 1 Nisan 2014 yılından itibaren Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas Mezbaha Tesislerinde sorumlu yönetici olarak görev yürüten Saylak, 12 Kasım 2018' de AK Parti Belediye Başkan adaylığı için yapmış olduğu görevinden istifa etti. Barış Saylak, 2019'daki yerel seçimlerde AK Parti Muğla Milas Belediye Başkan Adayı oldu.

Barış Saylak, öğretmen eşi Aysel Saylak ile evlidir.