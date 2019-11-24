Barış Pınarı şehidi Mustafa Akkaya memleketine uğurlandı
Haberler » Güncel » Barış Pınarı şehidi Mustafa Akkaya memleketine uğurlandı - Haber

Barış Pınarı şehidi Mustafa Akkaya memleketine uğurlandı

Barış Pınarı şehidi Mustafa Akkaya memleketine uğurlandıŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekat bölgesinde kaza sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen törenle memleketi Afyonkarahisar'a uğurlandı.

24.11.2019 18:45 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:47

Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlandı

- Barış Pınarı Harekat bölgesinde kaza sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya, GAP Havalimanı'nda düzenlenen törenle memleketi Afyonkarahisar'a uğurlandı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Barış Pınarı şehidi Mustafa Akkaya memleketine uğurlandı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et