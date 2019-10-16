Barış Pınarı Harekatına destek - GÜMÜŞHANE/HATAY

16.10.2019 13:20

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşuları ve sendikalar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.

GTSO Toplantı Salonu'nda bir araya gelen sendika ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri adına hazırlanan ortak metni okuyan GTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akçay, Türkiye'nin 9 Ekim'de Suriye sınırı üzerinde "Barış Pınarı Harekatı"nı başlattığını hatırlattı.

Akçay, harekatın ülke sınırlarının güvenliği, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmeyi amaçladığına vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hakim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz. Son olarak, şunu da herkesin bilmesini istiyoruz. Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk Milleti, iş dünyası ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir. Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür."

Basın açıklamasına Hak-İş İl Temsilcisi, Hakan Aslan, Memur-Sen İl Temsilcisi, Musa Uncu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) İl Temsilcisi Beyler KARA, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) İl Temsilcisi, İlyas Kocaman, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu Sen) İl Temsilcisi, Mustafa Fevzi Akçay, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Aysel Akçay ile ildeki sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir araya gelen iş adamları, Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, harekatın amacının bölgeyi terör unsurlarından temizlemek olduğunu hatırlattı.

Devletin aldığı bu kararın sonuna kadar arkasında olduklarını belirten Yılmaz, "Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir. Gün, sessiz kalma değil milli birlik ruhuyla bir ve beraber ses verme günüdür." dedi

Kaynak: AA