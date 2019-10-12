Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlandıANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit olan Astsubay Ahmet Topçu, memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
12.10.2019 14:49
Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlandı
ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit olan Astsubay Ahmet Topçu, memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: İHA