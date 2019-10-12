Barış Pınarı Harekatı sebebiyle Jet Sosyete'nin yayın tarihi değişti

12.10.2019 00:05

Haftalardır yapılan tanıtımlarda, bilgilendirmelerde 11 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de yayınlanması planlanana Jet Sosyete dizisi şehit olan askerlerimizi ve hayatını kaybeden sivillerimizi göz önüne alınarak ertelendi.

GÜLSE BİRSEL SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Gülse Birsel, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlerimizi ve hayatını kaybeden sivillerimizi göz önüne alarak Jet Sosyete'nin yeni sezonunun ertelendiğini duyurdu.