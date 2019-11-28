28.11.2019 22:37 | Son Güncelleme: 28.11.2019 22:41

Barış Pınarı Harekatı ilk şehidi Ahmet Topçu adına anaokulu açıldı

Eski Meclis Başkanı Binali Yıldırım," Barış Pınar harekatının ilk şehidi Ahmet Topçu olmakla beraber, yine buradan 2'inci Umut Çoşkun şehidimiz, onunda ismini inşallah yaşatmak için gereken adımlar atılacaktır"

ANKARA - Barış Pınarı Harekatının ilk şehidi olan Ahmet Topçu'nun adının verildiği anaokulu Binali Yıldırım ve Eşi Semiha Yıldırım tarafından açıldı.

Açılış törenine Eski Meclis Başkanı ve İzmir Milletvekil Binalı Yıldırım, Eşi Semiha Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş eşi Seher Erbaş, Ak Partili milletvekilleri Ankara Valisi Vasip Şahin, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Dr. Naci Yorulmaz ve şehidin ailesi katıldı. Anaokulu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dualarıyla açıldı.

Kızılay'ın İstanbulu şubesiyle birlikte 30 yakın anaokulu açtıklarını ifade eden Yıldırım, "Evlatlarımızın yetişeceği okul öncesinde intibak eğitimlerini alacağı bu ilim irfan yuvasına Mamak ilçemize burada eğitim öğretim görecek bütün yavrularımıza hayırlı olsun. Son 17 yıl içerisinde kentsel dönüşüm ve değişimle beraber Mamak'ta çok büyük gelişmeler oldu. Mamak'ta açtığımız eser ne ilktir nede son olacak. Bununla beraber okul sayısı 30'u geçmiş durumda. İnşallah bütün illerimizde en az 1 tane olmak üzere bu anaokullardan yapmaya devam edeceğiz. Bu proje başbakanlığım döneminde Kızılay'ın İstanbul şubesi tarafından teklif edilen ve Semıha hanımla beraber hamisini üstlendiğimiz bir projedir. Şehidimizi geri getiremeyeceğiz ama buradaki yavrularımız onun adını bu okula girdiklerinde her an görecekler. Şehidimiz Ahmet Topçu'yu kendileri için adeta gelecek de övünülecek biri olarak görecekler. Barış Pınar Harekatının ilk şehidi Ahmet Topçu olmakla beraber yine buradan 2'inci Umut Çoşkun şehidimiz onunda ismini inşallah yaşatmak için gereken adımlar atılacaktır" dedi.

Açılıştan sonra Binali Yıldırım ve Eşi Semiha Yıldırım Anaokulunu gezerek çocuklara hediyeler verdi.

Daha sonrasında anaokulun bahçesine bir ağaç dikildi.

Binali Yıldırım Şehidin ailesiyle yakından ilgilendi.

Kızılay İstanbul Şubesi birlikte Semiha Yıldırım'ın himayelerinde 81 ilde anaokulu açılması hedeflenmektedir. Türkiye geneli şuanda 30 anaokulu açılışı yapıldı.

Binali Yıldırım Barış Pınarı harekatı şehidi Umut Çoşkun'unda eviniz ziyaret etti.

Kaynak: İHA