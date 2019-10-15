Barış Pınarı Harekatı
Suriye'nin Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in cenazesi Adıyaman'a getirildi.
Suriye'nin Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in cenazesi Adıyaman'a getirildi.
Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından Şehit Çelik'in cenazesini taşıyan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçak, Adıyaman Havalimanı'na indi.
Tören mangası tarafından alınan şehidin naaşı, cenaze aracına konuldu.
Şehidin cenazesi daha sonra Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Şehit Çelik'in cenazesi, yarın defnedileceği Çelikhan ilçesine gönderilecek.