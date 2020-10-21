Barış Pınarı bölgesinde numarataj çalışmaları başladı
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Barış Pınarı bölgesinde numarataj çalışmaları başladı

21.10.2020 18:36 | Son Güncelleme: 21.10.2020 18:40
Barış Pınarı bölgesinde numarataj çalışmaları başladı

Barış Pınarı bölgesindeki Telabyad ve Resulayn kentlerinde numarataj çalışmaları başlatıldı.

Barış Pınarı bölgesindeki Telabyad ve Resulayn kentlerinde numarataj çalışmaları başlatıldı.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde bölgede oluşturulan yerel kuruluşlara destek ve danışmanlık hizmetleri devam ederken, Çevre ve Şehircilik Koordinatörlüğü de Mahalli Meclislere belediyecilik hizmetleri alanında yol gösteriyor. Bir yıldır bölgenin ihtiyaçlarını belirleyen ve sorunların çözümü için çalışmalar yapan Çevre ve Şehircilik Koordinatörlüğü, uzun yıllardır kamu hizmetlerinden mahrum kalan bölgede numarataj çalışmaları başlattı. Şehircilik, nüfus, belediye hizmetleri, tapu, sağlık ve benzeri kamu hizmetlerinin doğru şekilde yürütülmesi için yapılması zorunlu olan numarataj işlemlerini bölgenin tamamında yapmaya başlayan Çevre ve Şehircilik Koordinatörlüğü, tüm cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor. Numarataj çalışmaları, mahalle meclislerin belediyecilik hizmet birimleri tarafından da kayıt altına alınıyor. - ŞANLIURFA

Barış Pınarı bölgesinde numarataj çalışmaları başladı
Barış Pınarı bölgesinde numarataj çalışmaları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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