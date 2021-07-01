Barış Özcan kimdir? Barış Özcan kaç yaşında, nereli? Barış Özcan biyografisi!

NASA'ya ait Rover tipi uzay aracı Perseverance'ın Mars yüzeyine iniş yapmasının ardından, Youtube'un seçmiş olduğu dünya çapındaki 12 değişim elçisinden biri olan Barış Özcan, bu anı tüm ayrıntıları ile anlatabilmek için evinden 2.5 saat öncesinden önce canlı yayın başlattı. Bu yayınla birlikte Özcan sosyal medyada en çok konuşulan isimlerinden oldu. Peki, Barış Özcan kimdir? Barış Özcan kaç yaşında, nereli? Barış Özcan mesleği nedir? Barış Özcan hayatı ve biyografisi nedir?