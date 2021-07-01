Barış Özcan kimdir? Barış Özcan kaç yaşında, nereli? Barış Özcan biyografisi!
NASA'ya ait Rover tipi uzay aracı Perseverance'ın Mars yüzeyine iniş yapmasının ardından, Youtube'un seçmiş olduğu dünya çapındaki 12 değişim elçisinden biri olan Barış Özcan, bu anı tüm ayrıntıları ile anlatabilmek için evinden 2.5 saat öncesinden önce canlı yayın başlattı. Bu yayınla birlikte Özcan sosyal medyada en çok konuşulan isimlerinden oldu. Peki, Barış Özcan kimdir? Barış Özcan kaç yaşında, nereli? Barış Özcan mesleği nedir? Barış Özcan hayatı ve biyografisi nedir?
23 Temmuz 1974 tarihinde İstanbul'da doğan Barış Özcan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.Evli ve 1 çocuk babası olan Özcan, Abak.us kreatif medya ajans başkanı olan Barış Özcan kimdir? Barış Özcan kaç yaşında, nereli? Barış Özcan mesleği nedir? Barış Özcan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…
BARIŞ ÖZCAN KİMDİR?
Barış Özcan (23 Temmuz 1974; İstanbul),
Türk YouTuber, yönetmen, hukukçu ve hikâye anlatıcıdır.
23 Temmuz 1974'te İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Abak.us'de kreatif medya ajans başkanlığı yaptı, Apple, Adobe ve LinkedIn'de danışmanlık ve sosyal medya ile ilgili görevlerde bulundu. 6 yıl boyunca Adobe'nin Akdeniz satış müdürlüğünü yaptı. TRT, Al Jazeera ve CNN Türk kanallarında belgesel yönetmenliği yaptı. 13 Eylül 2014 tarihinde düzenli olarak YouTube içerikleri üretmeye başladı, YouTube tarafından değişim elçisi olarak seçildi. 26 Nisan 2019 tarihinde roket fırlatılacağını açıklayan NASA, Barış Özcan'a özel bir davetiye gönderdi. Ayrıca Barış Özcan'ın Şanışer ile birlikte seslendirdiği "Korkudan" isimli bir şarkısı bulunmaktadır.
Son yıllarda ürettiği teknoloji, tasarım ve sanat videoları ile YouTube'da viral olmuştur.
Ocak 2021 tarihinden itibaren YouTube'da 5 milyon aboneye ulaşmıştır.