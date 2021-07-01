Barış Özcan kimdir? Barış Özcan kaç yaşında, nereli? Barış Özcan biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Barış Özcan kimdir? Barış Özcan kaç yaşında, nereli? Barış Özcan biyografisi!

Barış Özcan kimdir? Barış Özcan kaç yaşında, nereli? Barış Özcan biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

NASA'ya ait Rover tipi uzay aracı Perseverance'ın Mars yüzeyine iniş yapmasının ardından, Youtube'un seçmiş olduğu dünya çapındaki 12 değişim elçisinden biri olan Barış Özcan, bu anı tüm ayrıntıları ile anlatabilmek için evinden 2.5 saat öncesinden önce canlı yayın başlattı. Bu yayınla birlikte Özcan sosyal medyada en çok konuşulan isimlerinden oldu. Peki, Barış Özcan kimdir? Barış Özcan kaç yaşında, nereli? Barış Özcan mesleği nedir? Barış Özcan hayatı ve biyografisi nedir?

23 Temmuz 1974 tarihinde İstanbul'da doğan Barış Özcan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.Evli ve 1 çocuk babası olan Özcan, Abak.us kreatif medya ajans başkanı olan Barış Özcan kimdir? Barış Özcan kaç yaşında, nereli? Barış Özcan mesleği nedir? Barış Özcan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BARIŞ ÖZCAN KİMDİR?

Barış Özcan (23 Temmuz 1974; İstanbul),

Türk YouTuber, yönetmen, hukukçu ve hikâye anlatıcıdır.

23 Temmuz 1974'te İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Abak.us'de kreatif medya ajans başkanlığı yaptı, Apple, Adobe ve LinkedIn'de danışmanlık ve sosyal medya ile ilgili görevlerde bulundu. 6 yıl boyunca Adobe'nin Akdeniz satış müdürlüğünü yaptı. TRT, Al Jazeera ve CNN Türk kanallarında belgesel yönetmenliği yaptı. 13 Eylül 2014 tarihinde düzenli olarak YouTube içerikleri üretmeye başladı, YouTube tarafından değişim elçisi olarak seçildi. 26 Nisan 2019 tarihinde roket fırlatılacağını açıklayan NASA, Barış Özcan'a özel bir davetiye gönderdi. Ayrıca Barış Özcan'ın Şanışer ile birlikte seslendirdiği "Korkudan" isimli bir şarkısı bulunmaktadır.

Son yıllarda ürettiği teknoloji, tasarım ve sanat videoları ile YouTube'da viral olmuştur.

Ocak 2021 tarihinden itibaren YouTube'da 5 milyon aboneye ulaşmıştır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ali Babacan Lütfü Türkkan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Kerem Kamışlı Haluk Bilginer Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Mesut Özil Diego Costa Aziz Yıldırım Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Barış Özcan kimdir? Barış Özcan kaç yaşında, nereli? Barış Özcan biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.07.2021 20:32:27. #1.13#

title