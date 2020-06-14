Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında ve nereli? Barış Murat Yağcı hayatı be biyografisi! Barış Murat Yağcı ne iş yapıyor?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında ve nereli? Barış Murat Yağcı hayatı be biyografisi! Barış Murat Yağcı ne iş yapıyor?

Ünlü oyuncu ve Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı sosyal medyada zaman zaman gündem oluyor. Ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı hakkında merak edilenler haberimizde. Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında ve nereli? Barış Murat Yağcı hayatı be biyografisi! Barış Murat Yağcı ne iş yapıyor?

Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında ve nereli? Barış Murat Yağcı hayatı be biyografisi! Barış Murat Yağcı ne iş yapıyor?
14.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:03

Oynadığı dizi ve filmler dışında modellik kariyeri ve Survivor yarışmasındaki performansları ile göz dolduran ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Barış Murat Yağcı hakkında merak edilen her şey haberimizde.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı Yaşı: 25

Barış Murat Yağcı Doğum Tarihi: 21.01.1991

Barış Murat Yağcı Boyu: 1.92 m

Barış Murat Yağcı Kilosu: 88 kg

Barış Murat Yağcı Burcu: Kova

Barış Murat Yağcı Göz Rengi: Yeşil

Barış Murat Yağcı Eğitim: Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Barış Murat Yağcı Nereli: Doğum yeri, İzmir

Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında ve nereli? Barış Murat Yağcı hayatı be biyografisi! Barış Murat Yağcı ne iş yapıyor?
Barış Murat Yağcı

Model ve oyuncu Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1990 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Bahçeşehir Üniversitesi İthalat İhracat Bölümü ikinci sınıfta öğrenimine devam eden model, üvey babasının da teşviki ile sporla ilgilenmeye başladı. Hentbol, voleybol, tenis, basketbol ve yüzme sporlarıyla ilgileniyor.

2003 2004 yılları arasında Efes Pilsen'de oynayan Murat Yağcı, ardından Pertevniyal takımında yer aldı. Geçirdiği sakatlık nedeniyle basketbola bir süre ara verdi. Kuzeni Birce Akalay, modellik konusunda Yağcı'yı ilk keşfeden kişi oldu ve böylece 'Fashion Week'te kendine yer edinmeyi başardı. Katalog çekimleri yapan Barış Murat Yağcı, Best Model yarışmasına katıldı ve Best Fotomodel seçildi.

Yağcı, modellik alanındaki başarısının ardından oyunculuk eğitimi alarak, kariyerine ilk olarak ''Kocamın Ailesi'' dizisiyle başladı. ''Kiralık Aşk'' dizisinde oynayan model, oyunculuk kariyerine hız kesmeden devam etti ve ''Şevkat Yerimdar'' dizisinde de rol aldı.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Haber
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Haber
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi Haber
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak zorunda Haber
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak...
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme 'İstismar yok' dedi
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme "İstismar yok" dedi
Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı alan havadan görüntülendi
Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı alan havadan görüntülendi
HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı
HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış
AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış
Günlük burç yorumları 13 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Şanlıurfa'da vaka sayısı hızla yükseliyor, can kaybı arttı!
Şanlıurfa'da vaka sayısı hızla yükseliyor, can kaybı arttı!
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı
Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı
Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı, 150 kişi karantinaya alındı
Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı, 150 kişi karantinaya alındı
Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor
Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor
Trump, seçim mitinglerine katılacaklara koronavirüs sözleşmesi imzalatacak
Trump, seçim mitinglerine katılacaklara koronavirüs sözleşmesi imzalatacak
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan için gözaltı kararı verildi
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan için gözaltı kararı verildi
Son Dakika: İşini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği! 65 bin lira verilecek
Son Dakika: İşini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği! 65 bin lira verilecek
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
WhatsApp'a birbirinden önemli 5 yeni özellik geliyor
WhatsApp'a birbirinden önemli 5 yeni özellik geliyor
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Engin Altay Hulusi Akar Halife Hafter Fahrettin Koca
Magazin Ebru Polat Ajda Pekkan Demet Akalın Kenan Doğulu
Spor Metin Oktay Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Daha Fazla Türk Karar Kadın Beşiktaş
Şu an buradasınız: Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında ve nereli? Barış Murat Yağcı hayatı be biyografisi! Barış Murat Yağcı ne iş yapıyor? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 13:22:25. #1.15#
title