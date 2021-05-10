Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın ayrılık nedenleri belli oldu

Survivor 2020 yarışmasıyla yıldızları parlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, yarışma sonrası sürpriz bir aşka yelken açmışlardı. Sosyal medyada ilişkileriyle ön planda olan gözde çift ayrılık kararı aldı. Nisa'nın ayrılık kararında sevgilisinin kendi hayatını anlattığı kitapta yazanlardan dolayı ilişkiyi bitirdiği ortaya çıktı.

Survivor 2020 yarışmasında tanışan ve sonrasında aşk yaşamaya başlayan Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı çiftinden kötü haber geldi.Bir süredir ilişkilerinde çalkantılı dönem geçirençift ayrılma kararı aldı. Nisa Bölükbaşı, ayrılığı sosyal medya hesabından duyurarak dostça ayrıldıklarını söyledi. Yağcı ve Bölükbaşı ilişkisinin neden bittiği ise ortaya çıktı.

"GENÇKEN BENDEN YAŞCA BÜYÜK KADINLARI TAVLIYORDUM"

Çiftin ciddi giden ilişkisi Barış Murat Yağcı'nın hayat hikayesini anlattığı kitabı "Her Şeye Rağmen" yüzünden tepetaklak oldu. Eski ilişkilerini detaylarıyla yazdığı "Kitapda"; "Gençken benden yaşça büyük bir kadını tavlamaya çalıştığım çok olmuştur. O tatmin duygusu çok hoşuma gidiyordu. Bir kişiye ulaşmak, onunla bir frekans yakalamak, sonra birlikte eve gelip sırtımı dönüp uyumak..." sözleri kısa sürede gündem oldu.

Bunu yüzlerce kişiye yaptığını söyleyen Barış Murat Yağcı kitabında şöyle devam ediyordu: "Karşımdaki kadın benim için aklından 'Yüzü gözü düzgün, fiziği yerinde, dövmeleri ve tanınırlığı var, bu akşam onunla birlikte olacağım ve çok iyi geçecek' diye geçiriyor. Fakat ben planlarını bozup ona istediğini vermeyince sanki ona bir ders vermiş oluyordum."

KENDİNİ BEĞENMİŞ UKALA

Yağcı bu sözler üzerine kendini beğenmişlik, ukalalık ve kadın düşmanlığıyla suçlandı. Kitabın içeriği sosyal medyada adeta bir patlama yaratınca Nisa Bölükbaşı aldığı ayrılık kararını şöyle duyurdu: "Barış ile olan ilişkimizi saygı sevgi çerçevesinde noktalandırdık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Olay büyüyünce Barış Murat Yağcı, paylaşılan sayfaların cımbızla seçildiğini ve söz konusu olayları gençlik hatası olarak anlattığını söyledi. Sosyal medyadan açıklama yapan Yağcı: "Hatalarımla, doğrularımla dürüst ve maskesiz olmayı seçtim. Bu kitap yanlışlar yapa yapa bulduğum yoluma okuyanları ortak etme amacındaydı" dedi.