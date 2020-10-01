Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı geceye el ele katıldı

İranlı R&B sanatçısı Pooyan Mokhtari, "Covid-19" şarkısına İstanbul'da klip çekti. 1 milyon liralık bütçesiyle dikkat çeken klip için Kanyon'da özel bir kutlama organize edildi. Mokhtari gecede yeni yaşını da kutladı. Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı geceye el ele katıldı.

İranlı R&B sanatçısı Pooyan Mokhtari, "Covid-19" şarkısına İstanbul'da klip çekti. 1 milyon liralık bütçesiyle dikkat çeken klip için Kanyon'da özel bir kutlama organize edildi. Mokhtari gecede yeni yaşını da kutladı.

İran müzik dünyasının sevilen isimlerinden Pooyan Mokhtari, "Covid-19" adlı bir şarkı hazırladı. Yapımcılığını Ömer Özkurt'un üstlendiği şarkının klibi, 1 milyon lira bütçeyle İstanbul'da çekildi.

Mokhtari, yönetmen koltuğunda İranlı usta isim L-Shan'ın oturduğu klip için önceki akşamı Kanyon Cinemaximum'da bir kutlama organize etti.













Kaynak: Snob Magazin