Barış Murat Yağcı dünya yıldızlarının yorum rekorunu kırdı
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Barış Murat Yağcı dünya yıldızlarının yorum rekorunu kırdı

Bir yarışma programında boy gösteren Barış Murat Yağcı, 9.7 milyon yorum ile Selena Gomez ve ünlü futbolcu Diego Costa'nın Instagram yorum rekorunu kırdı.

Barış Murat Yağcı dünya yıldızlarının yorum rekorunu kırdı
01.07.2020 16:40 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:44

Bir yarışma programında boy gösteren Barış Murat Yağcı, 9.7 milyon yorum ile Selena Gomez ve ünlü futbolcu Diego Costa'nın Instagram yorum rekorunu kırdı.

Bir televizyon yarışmasındaki başarılı performansı dikkat çeken ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı'nın hayranları instagram'daki son paylaşımına 9.7 milyon yorum yazdı. Bu gelişmeyle Instagram'da dünyadaki en fazla yorum alan gönderi (post) unvanını alarak dünya rekoru kırdı. Bu rakam Instagram açısından bir fotoğrafa gelen en çok yorum olarak bir rekor niteliği taşıyor.

Daha önce Selena Gomez'e ait olan yorum rekorunu, ünlü futbolcu Diego Costa elinden almıştı. Ünlü oyuncu hayranları tarafından son postuna yapılan 9.7 milyonluk yorum ile dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez'i ve dünyaca ünlü futbolcu Diego Costa'yı geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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