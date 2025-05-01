Yaklaşık 20 yıl sonra Cem Karaca ve Barış Manço'nun kardeş olduklarına dair iddialar yeniden gündeme geldi. Sosyal medya paylaşımları ve televizyon programlarındaki tartışmalarla bu iddialar, takipçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, Barış Manço ve Cem Karaca kardeş mi?

BARIŞ MANÇO VE CEM KARACA KARDEŞ Mİ?

Cem Karaca'nın 1979 yılından 1987 yılma kadar Almanya'da geçirdiği günlere şahitlik eden, evinde kaldığı yakın dostu, ev arkadaşı İbrahim Hızlı'ydı. Hızlı'nın iddiasına göre Cem Karaca'nın kendisinden 2 yaş büyük bir ağabeyi vardı ve bu kişi de tüm Türkiye tarafından tanınıyordu.

Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca ise iddiaları doğruladı ve "Evet, Cem bana bir ağabeyi olduğunu, bu kişinin de Barış Manço olduğunu söylemişti'' dedi.

Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca; "Cem Karaca'nın bir ağabeyi var mıydı? Size hiç bahsetti mi?'' sorusuna, İlkim Karaca duraksadıktan sonra "Evet, bahsetti'' diyerek anlatmaya başladı:

"Size ancak Cem'in bana söylediklerini söyleyebilirim. Yalan söyleyemem, bildiğim her şeyi söylemek vicdan borcumdur. Evet Cem'in bir ağabeyi vardı. Söylediğine göre o kişi de Barış Manço'ydu! Cem 1945, barış Manço ise 1943 doğumluydu.

Yani aralarında 2 yaş vardı. Cem benimle her şeyini paylaşırdı. Anlattığına göre babası Mehmet Karaca ile Barış Manço'nun annesi Rikkat Uyanık arasında bir ilişki yaşanmıştı.''