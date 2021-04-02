Barış Kılıç, Yasak Elma'ya geri döndü

Fox TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma'dan bir süre önce ayrılan Barış Kılıç, diziye geri dönüyor. Ünlü oyuncunun diziye hangi bölümde katılacağı ise henüz netlik kazanmadı.