Barış Kılıç, Yasak Elma'ya geri döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Barış Kılıç, Yasak Elma'ya geri döndü

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

Fox TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma'dan bir süre önce ayrılan Barış Kılıç, diziye geri dönüyor. Ünlü oyuncunun diziye hangi bölümde katılacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Fox TV ekranlarından izleyici ile buluşan Yasak Elma, hayranlarının karşısına sevindiren bir haberle çıktı. Geçtiğimiz sezon, sevilen diziye veda eden, Kaya karakterine hayat veren ünlü oyuncu Barış Kılıç'ın kadroya yeniden dahil olduğu açıklandı.

Barış Kılıç, Yasak Elma'ya geri döndü

"BARIŞ KILIÇ YENİDEN YASAK ELMA'DA"

Dizinin yapımcısı Med Yapım, haberi sosyal medya platformu Twitter üzerinden "EnKay sevenler sizlere inanılmaz bir haberimizi var! Barış Kılıç yeniden Yasak Elma'da" notuyla paylaştı. Öte yandan geçtiğimiz ay diziye yeniden katılacağı konuşulan Barış Kılıç, iddiaları "Haberler doğru değil" diyerek yalanlamıştı.

Barış Kılıç, Yasak Elma'ya geri döndü
Barış Kılıç, Yasak Elma'ya geri döndü

İlgili Haberler

Furkan Çalıkoğlu kimdir? Furkan Çalıkoğlu kaç yaşında ve nereli?
Furkan Çalıkoğlu kimdir? Furkan Çalıkoğlu kaç yaşında ve nereli?
Damla Çelikli
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ali İhsan Su Özlem Zengin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Caner Erkin Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Barış Kılıç, Yasak Elma'ya geri döndü - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 00:31:43. #1.14#
title