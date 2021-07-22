Barış Kılıç kimdir? Barış Kılıç kaç yaşında, nereli? Barış Kılıç biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Barış Kılıç kimdir? Barış Kılıç kaç yaşında, nereli? Barış Kılıç biyografisi!

Barış Kılıç kimdir? Barış Kılıç kaç yaşında, nereli? Barış Kılıç biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Leylan, Vazgeç Gönlüm, Aynadaki Düşman, Sakarya Fırat, Adını Feriha Koydum, Merhaba Hayat, Lale Devri ve Güllerin Savaşı gibi yapımlarda yer alan Barış Kılıç şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanmakta olan Yasak Elma dizisinde Kaya Ekinci karakterine hayat vermektedir. Peki, Barış Kılıç kimdir? Barış Kılıç kaç yaşında, nereli? Barış Kılıç mesleği nedir? Barış Kılıç hayatı ve biyografisi nedir?

Yasak Elma dizisine geri dönüşüyle gündeme gelen Barış Kılıç'ın internet kullanıcıları tarafından hayatı araştırılmaya başladı. Peki, Barış Kılıç kimdir? Barış Kılıç kaç yaşında, nereli? Barış Kılıç mesleği nedir? Barış Kılıç hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BARIŞ KILIÇ KİMDİR?

Barış Kılıç, 21 Şubat 1978 yılında Malatya Arguvan'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamlamıştır.

2004 yılında rol aldığı Bütün Çocukları dizisinde Mert karakterini canlandırarak ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Leylan, Vazgeç Gönlüm, Aynadaki Düşman, Sakarya Fırat, Adını Feriha Koydum, Merhaba Hayat, Lale Devri ve Güllerin Savaşı gibi yapımlarda yer alan Barış Kılıç şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanmakta olan Yasak Elma dizisinde Kaya Ekinci karakterine hayat vermektedir.

Barış Kılıç, 1.90 metre boyunda, 83 kilo ve Balık burcudur. 2007 yılında Ayşegül Kılıç ile hayatını birleştiren oyuncunun iki çocuğu vardır.

DİZİ VE FİLMLERİ

2019 – Yasak Elma (Kaya) (TV Dizisi)

2017 – Evlat Kokusu (Aslan Akbaş)(TV Dizisi)

2016 – Oyunbozan (Emre) (TV Dizisi)

2014 – Seni Seviyorum Adamım (Berk) (Sinema Filmi)

2014 – 2015 – Güllerin Savaşı (Ömer)(TV Dizisi)

2012 – Merhaba Hayat (Burak)(TV Dizisi)

2011 – 2012 – Adını Ferha Koydum (Levent)(TV Dizisi)

2013 – Lale Devri (TV Dizisi)

2009 – Sakarya Fırat (Berat)(TV Dizisi)

2009 – Aynadaki Düşman (Kaan Candemir)(TV Dizisi)

2007 – Vazgeç Gönlüm (Mert)(TV Dizisi)

2007 – Leylan (Yaman)(TV Dizisi)

2004 – Bütün Çocuklarım (Aybars)(TV Dizisi)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Ali Babacan Bülent Turan Mustafa Demir
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Demet Akalın Neslihan Atagül
Spor Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Volkan Demirel Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Barış Kılıç kimdir? Barış Kılıç kaç yaşında, nereli? Barış Kılıç biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 00:43:05. #1.14#

title