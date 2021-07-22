Barış Kılıç kimdir? Barış Kılıç kaç yaşında, nereli? Barış Kılıç biyografisi!

Leylan, Vazgeç Gönlüm, Aynadaki Düşman, Sakarya Fırat, Adını Feriha Koydum, Merhaba Hayat, Lale Devri ve Güllerin Savaşı gibi yapımlarda yer alan Barış Kılıç şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanmakta olan Yasak Elma dizisinde Kaya Ekinci karakterine hayat vermektedir. Peki, Barış Kılıç kimdir? Barış Kılıç kaç yaşında, nereli? Barış Kılıç mesleği nedir? Barış Kılıç hayatı ve biyografisi nedir?