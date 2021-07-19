Baris Karagöz: "Kylie Jenner ile ortak oluyoruz"
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Baris Karagöz: "Kylie Jenner ile ortak oluyoruz"

Baris Karagöz: 'Kylie Jenner ile ortak oluyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Ünlü saç tasarım sanatçısı Barış Karagöz, ünlü model Kylie Jenner ile ortak olacağını duyurdu.

Ünlü saç tasarım sanatçısı Barış Karagöz, ünlü model Kylie Jenner ile ortak olacağını duyurdu.

Başarıdan başarıya koşan Karagöz, bu etkileyici ortaklık haberinden sonra moda dünyasının en çok konuşulan kişileri arasına girmeyi başardı. Kylie Jenner'in teklifi sonrası, mevcut işlerinin de bir hayli yoğunlaşmaya başladığını dile getiren Karagöz: "Tabii, bunun tatlı bir yoğunluk olduğunu, insan hobisini işe dönüştürürse artık o iş olmaz, sürekli sevdiğin bir şeyi yapma haline döner" dedi.

2021 Saç stili ve rengi hakkında bilgi veren Karagöz, " 2021 senesi, salgından dolayı yorgun düştüğümüz, bu yorgunluğu da üzerimizden atmak için; enerjik, canlı, parlak saç modellerinin ön planda olması gerektiği bir yıldır. 2000'li yıllara dönüp baktığımızda; kısa, katlı ve çılgın saç modellerin olduğunu görebiliriz. Aslında bu sene Milenyuma dönüş var" diye konuştu.

"Doğallık her yıl olduğu gibi bu sene de vazgeçemeyeceğiz bir stil olacak" diyen Karagöz, " Renklere göz attığımızda; kahvenin en canlı, enerjik gösteren tonlarını göreceğiz. Karamel, kül, bronz Katıldığım birçok etkinlikte bunların canlı örneklerini gördüm. Bir önceki sene, pandemi nedeniyle birçok ünlü etkinliğe ara verildi. Moda camiasında gösterişli bir dönem bizi bekliyor. Bu yüzden, saçlarda aksesuar kullanımı yaygınlaşacak. Doğallığı bozmadan, kişinin karakterine, saçına, kıyafetine uyumlu, şık aksesuarlar bizleri bekliyor" dedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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