Barış Gelini: Pippa Bacca Filmi

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Barış Gelini Pippa Bacca, barış ve güven için yola çıkan Pippa Bacca olarak bilinen Giuseppina Pasqualino di Marineo'nun hikayesini konu ediyor. 34 yaşındaki Pippa Bacca olarak bilinen Giuseppina Pasqualino di Marineo, performans sanatçısıdır. Kendisini gibi performans sanatçısı olan Sivia Moro ile birlikte otostop çekip ülke ülke dolaşarak barış ve güven için mesaj vermeye çalışır. Gelinlikleri ile yola koyulup birçok ülkeyi gezen iki sanatçı, İstanbul’a geldiklerinde daha sonra yeniden buluşmak üzere bir süreliğine ayrılır. Ancak İstanbul’da yalnız kalan Pippa’dan bir daha kimse haber alamaz.

Yönetmen: Simone Manetti

Senaryo: Simone Manetti, Matteo Billi, Gianluca Perilli

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: I'm in Love With Pippa Bacca

Yapımcı Firma: Nacne Sas

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: İtalya

Orijinal Dili: İtalyanca, İngilizce

Filmin Süresi: 75 dk.

Dağıtıcı Firma: Nacne Sas

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com