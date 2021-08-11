Barış Ayhan kimdir? Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Barış Ayhan kimdir? Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Barış Ayhan kimdir? Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Gündemde yer alan isimlerin başında Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan geliyor. Peki, Barış Ayhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Bartın'ın ardından bir sel haberi de Sinop'tan geldi. Yaşanan sel ile ilgili açıklama yapan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan kimdir merak edildi. Peki, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği ne?

BARIŞ AYHAN KİMDİR?

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan 1974 yılında dünyaya geldi. İlk orta ve lise öğrenimini Sinop'ta tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1998 yılında mezun oldu. Askerlik görevini yedek subay olarak tamamladı. 2002 yılına kadar İstanbul'da pazarlama ve finans sektöründe ticari faaliyetlerini sürdüren Barış Ayhan, 2002 yılında Sinop'ta İnşaat sektöründe faaliyet sürdüren Yapı Market Firmasını kurdu. 2003 yılında gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi il kongresinde yönetim kurulu üyesi seçildi. İl Saymanlığı görevinde bulundu. 2009 yerel seçimlerinde Sinop Belediyesi Meclis üyesi seçildi. 2015 yılında gerçekleşen 36. Olağan İl Kongresinde İl Başkanlığına ve Kurultay Delegeliğine seçildi. 2018 yılında gerçekleşen 37.Olağan İl Kongresinde ikinci kez İl başkanı ve Kurultay delegesi seçildi. Bir dönem Sinop Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeliği de yapan Barış Ayhan, birçok kitle örgütü, sivil toplum kuruluşu ve spor kulübünün üyesidir. Öğretmen Hanife Ayhan ile evli ve iki kız çocuk babası olan Barış Ayhan İngilizce bilmektedir.

Barış Ayhan doğum tarihi : 1974

Barış Ayhan kaç yaşında : 47 yaşında

Barış Ayhan nereli : Sinop

Barış Ayhan mesleği ne : Sinop Belediye Başkanı

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Barış Ayhan kimdir? Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan kimdir, kaç yaşında, nereli? - Haberler
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