Barış Atay'a saldırı davasında 4 sanığa hapis cezası

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy'de, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıya ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme, 1 sanığı "kamu görevlisine görevinden ötürü kasten yaralama" ve "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 11 ay hapse çarptırdı. 1 sanığın beraatine hükmeden mahkeme, 3 sanık hakkında ise 9 ay hapis cezası verdi.

Kadıköy'de 31 Ağustos 2020'de Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'ın saldırıya uğramasına ilişkin tutuksuz 5 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Barış Atay Mengüllüoğlu'nun avukatları ile sanık avukatları katıldı. Duruşmada söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin milletvekili Barış Atay Mengüoğlu'nun siyasi kimliğini bilmediklerini, söz konusu eylemin müştekinin kamu görevi nedeniyle gerçekleşmediğini söyleyerek müvekkillerinin beraatine karar verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Ömürcan Polat, Hasan Çağrı Çalışkan, Çağlar Baş ve İnan Ekmekçi'yi, Barış Atay Mengüllüoğlu'na karşı "kamu görevlisine görevinden ötürü kasten yaralama" suçunu işledikleri gerekçesiyle 9'ar ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar Ömürcan Polat hakkında Barış Atay Mengüllüoğlu'na karşı "kamu görevlisine hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 2 ay hapis cezası veren mahkeme, sanık Osman Avşar'ın ise üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine hükmetti.

Kararda, sanıkların Barış Atay'ı tanıyıp politik tutum ve tavrını benimsemediği için sokak üzerinde takibe geçtikleri, sanıkların bir topluluk halinde Barış Atay'ın arkasından yaklaştığı, Ömürcan Polat'ın hakaret içeren sözler söyleyerek arkasından vurup sarstığı, bunun üzerine arkasını dönen Barış Atay'a diğer sanıkların hep birlikte tekme ve yumruklarla vurarak yere düşürdükleri, yerde de vurmaya devam ettikleri kaydedildi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili olan Barış Atay'ın 31 Ağustos 2021 tarihinde saat 01.00 civarında arkadaşıyla yürüdüğü sırada sanık Ömür Canpolat'ın arkadan koşup "şerefsiz vatan haini" diye bağırarak saldırdığı anlatıldı. Atay'ın kendini korumaya çalıştığı sırada diğer sanıklar Çağlar Baş, Çağrı Hasan Çalışkan ve İnan Ekmekçi'nin de saldırıp bir süre vücudunun çeşitli bölgelerine vurdukları, daha sonra olay yerinden kaçtıkları belirtildi. - İSTANBUL

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