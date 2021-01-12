Barış Arduç'un yeni dizisiyle ilgili flaş gelişme!
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Barış Arduç'un yeni dizisiyle ilgili flaş gelişme!

12.01.2021 09:46 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:51
Barış Arduç'un yeni dizisiyle ilgili flaş gelişme!

Son olarak Çukur dizisinde rol alan Barış Arduç'un yeni dizisi kod adı Kulüp'ün sete çıkış tarihi belli oldu. İşte detaylar..

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 03 Medya'nın Netflix için çekeceği projenin çekimleri 26 Ocak'ta başlayacak.

YILDIZ İSİMLER BU DİZİDE BULUŞTU

Dizide Gökçe Bahadır, Salih Bademci, Firat Tanış ve Asude Selma Kelebek ile Barış Arduç başrolleri paylaşıyor.



Kaynak: Snob Magazin

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