Barış Arduç boşandı mı, Barış Arduç Gupse Özay ayrıldı mı?

Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden olan Barış Arduç ile Gupse Özay, özel yaşamlarıyla sık sık gündemde yer alıyor. Arduç'un rol aldığı bir dizideki gelişmeler sonrası çiftin ayrılacağı yönünde dedikodular çıkmıştı. Ancak Arduç'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, bu söylentileri tamamen boşa çıkardı.

BOŞANMA SÖYLENTİLERİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Özel hayatlarını genellikle magazin meraklılarının gözlerinden uzak tutan çift hakkında, Barış Arduç'un başrolünde yer aldığı dizi sebebiyle ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı.

Ancak yakışıklı oyuncu, bu dedikodulara son noktayı koyan anlamlı bir paylaşıma imza attı.

Barış Arduç, 41 yaşına giren eşi Gupse Özay'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Ünlü oyuncunun paylaşımına eklediği 'gül' emojisi, boşanma söylentilerini adeta susturdu.

YENİDEN BEBEK İSTEDİĞİNİN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Öte yandan Gupse Özay, koluna geçici çocuk dövmesi yaptırdığı anları paylaşarak, "Çocuk dövmesi yapıp duruyorum kendime… Galiba içten içe istiyorum!" notunu düşmüştü.

Kısa sürede gündem olan bu paylaşımın ardından, birçok sosyal medya kullanıcısı "Yoksa yeniden anne olmaya mı hazırlanıyor?" yorumları yaptı.

Arduç çifti, kızları Jan Asya ile mutlu ve huzurlu bir yaşam sürerken; benzer şekilde pek çok ünlü isim de çocuklarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.