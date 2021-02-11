Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor

28 yaşında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Ünlü Rock sanatçısı Barış Akarsu kısa yaşamına çok şey sığdırdı. Filmin yapımcılarından Aytaç Ağdağ "Hayatın içinden sahneleri tüm gerçekliğiyle seyirciyle buluşturmak ve yaşanmışlık hissiyatını izleyicinin kalbine ve aklına dokunarak gerçekleştirmek için yola çıkıyoruz" dedi.

Yapımcılığını Aytaç Medya, Fikri Harika Prodüksiyon ve Metronom film adına Aytaç Ağdağ, Özgür Tari ve Oğuz Sözen'in üstlendiği filmin çekimlerine bu yaz başlanacak.

Barış Akarsu'nun yaşam hikayesi için uzun süredir devam eden senaryo aşaması tamamlanmak üzere ve cast çalışması önümüzdeki günlerde başlanacak.

Aytaç Ağdağ film sektöründeki çalışmalarına Aytaç Medya'yı kurarak 2020-21 yılının en büyük bütçeli filmi olan "Küçük Dev Kadın Dilber Ay" ile başladı.

Kaynak: Bültenler